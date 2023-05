Powerless krijgt trailer van NBC

Begin volgende maand debuteert Powerless op NBC. Na een eerste promo onthulde de zender ook een volledige trailer.

De komische serie wordt geproduceerd door DC Entertainment, maar staat helemaal los van DC-stripverfilmingen zoals Arrow en The Flash van The CW en Gotham en Lucifer van Fox, die momenteel ook op televisie te zien zijn. De sitcom is namelijk niet gebaseerd op een stripboek en introduceert compleet nieuwe (menselijke) personages, maar speelt zich wel af in een wereld die bevolkt wordt door de superhelden van uitgeverij. Alan Tudyk, bekend van Firefly en onlangs nog te zien in Rogue One: A Star Wars Story , geeft in Powerless gestalte aan een neef van Bruce Wayne. Hij is de baas van Wayne Security, een divisie van Wayne Enterprise opgericht om de normale burger te beschermen tegen door superhelden veroorzaakte nevenschade. Tudyk moet leiding geven aan excentrieke werknemers, gespeeld door onder meer Vanessa Hudgens ( High School Musical ), Danny Pudi ( Community ) en Ron Funches ( Kroll Show ).