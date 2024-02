Podcast van de week: Obscure figuren

We kennen Aletta Jacobs als de eerste Nederlandse vrouw die ging studeren, maar twee eeuwen eerder was er Anna Maria van Schurman. In de 17e eeuw werd zij door haar collega’s al omschreven als ‘de parel onder de geleerde vrouwen’. Van Schurman is een van de hoofdpersonen in Obscure figuren, de podcastreeks van de NTR die zich richt op invloedrijke mensen die door de geschiedenisboeken zijn overgeslagen.