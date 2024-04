Podcast van de week: Niet te geloven

Wrijving leidt tot meer begrip in de gesprekken tussen zoon Ruben (kerkverlater) en vader Wout (dominee).

Ruben van Haften is een domineeszoon die er tijdens zijn jeugd van droomt om in de voetsporen van zijn vader Wout te treden. Dat loopt anders: mede door zijn ontluikende biseksualiteit besluit hij de kerk te verlaten, en leeft hij tegenwoordig als overtuigd atheïst. Daarmee bewandelt hij het omgekeerde pad van zijn vader, die zich na een seculiere opvoeding in het geloof stortte.