Podcast van de week: Kuieren met Henry & Martijn

Cabaretiers Henry van Loon en Martijn Crins zien het als hun missie om onderbelichte dorpen in het zonnetje te zetten. Tenminste, het duo beweert dat dat hun doel is met Kuieren met Henry & Martijn, de podcast die wordt opgenomen in de buitenlucht in plekken als Dedemsvaart, Raalte en Heerhugowaard.

Van Loon en Crins bewijzen in hun podcast niet alleen over uitmuntende komische timing te beschikken, maar tonen zich ook als geweldige acteurs. De cabaretiers blinken uit in het creëren van ongemak in afleveringen die steevast gezellig beginnen en steeds meer beginnen te schuren. Van Loon deed dat al in tv-culthit Promenade en trekt die lijn door in het weergaloos grappige Kuieren met Henry & Martijn.