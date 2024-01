Podcast van de week: Hoe kaas de wereld redt

Eten we binnenkort kaas waar geen koe aan te pas is gekomen? Het is het doel van Jaap Korteweg, die zich met De Vegetarische Slager eerst richtte op de vleesvervangers, waarna hij zich nu toelegt op de koeloze kaas. In Hoe kaas de wereld redt verdiepen podcastmakers Simon Heijmans en Marion Oskamp (eerder verantwoordelijk voor De brand in het landhuis) zich in de toekomst van de kaas.