Podcast van de week: Het apparaat

Frans Pollux verpakt zijn zoektocht naar een revolutionair, schijnbaar onmogelijk apparaat in een fantastisch verhaal.

Wanneer Frans Pollux zijn kinderen afzet op het schoolplein, wordt hij aangesproken door een man die hij niet kent. De man heeft een apparaat in zijn garage staan, waarvan hij beweert dat het de wereld zal veranderen op een manier die, wetenschappelijk gezien, onmogelijk is. Pollux is sceptisch, maar de man laat video’s zien en blijkt al een patent te hebben aangevraagd.

Pollux, die eerder al de uitstekende reeksen De laatste dans en Bloody Sunday in Roermond maakte, bewijst zich in Het apparaat andermaal als begenadigd verhalenverteller. Wat een droog wetenschappelijk verhaal had kunnen worden, wordt in deze podcast een meeslepende zoektocht, waarin Pollux ook nog duikt in de wetenschappelijke én spirituele betekenis van de term energie.