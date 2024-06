Podcast van de week: Druk Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

In de teamsport is er ook genoeg spanning buiten het veld, bewijst Erik Dijkstra in een reeks lekker scherpe interviews.

‘In topsport bestaan geen vriendenteams’, zegt Erik Dijkstra in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Druk, de podcast waarin hij sporters interviewt over de stress waaronder ze gebukt gaan. Een jaar geleden deed hij dat met atleten die alleen in actie komen; in dit seizoen richt de journalist zich op de teamsporters.

In lekker scherpe interviews horen we Jaap Stam vertellen over het Champions League-winnende team van Manchester United van 1999, waarin enkele ploeggenoten een bloedhekel aan elkaar hadden, maar tóch presteerden. Ook oud-volleyballer Ron Zwerver vertelt over spanningen in de kleedkamer: in het team waarmee hij Olympisch goud won, werd een speler zelfs gepest.