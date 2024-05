Podcast van de week: De schaduwspits

Waarom zijn er nog altijd geen profvoetballers die uit de kast zijn gekomen? Met die centrale vraag onderzochten NOS-journalisten Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens in 2021 in De schaduwspits de acceptatie van lhbti’ers in de voetbalwereld. Drie jaar later is het trio terug met een nieuwe reeks afleveringen.