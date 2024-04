Podcast van de week: De jongen zonder gisteren Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

© WNL

Het verhaal van Jur, die als 21-jarige zijn geheugen verloor, is fascinerend én roept grote levensvragen op.

Wat is een mens zonder herinneringen? Dat bleek geen speculatieve vraag voor Jur Deitmers, die in 2017 op 21-jarige leeftijd door een hersenontsteking zijn geheugen verloor. Hij studeerde op dat moment op de prestigieuze universiteit Harvard, maar moest een paar maanden later weer van een basisschooljuf horen dat Sinterklaas niet bestaat.

In De jongen zonder gisteren vertelt journalist Josephine van Erve, journalist bij WNL en studievriend van de hoofdpersoon, het verhaal van Jur. Het is fascinerend om te horen hoe Jur alles opnieuw moest opbouwen. Hij vertelt hoe hij opnieuw de betekenis van woorden moest leren, en hoe de ongeschreven regels in ons communiceren hem in de war brachten.