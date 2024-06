Podcast van de week: Componeren of verzuipen

Kan je met muziek de wereld veranderen? Tim Kliphuis doet een dappere poging in Componeren of verzuipen. De muzikant, die zichzelf omschrijft als klimaatcomponist, interviewt wetenschappers over de manier waarop hun vakgebied voor een duurzamere toekomst kan zorgen. Kliphuis verwerkt die gesprekken uiteindelijk in een muziekstuk.