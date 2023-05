Marcel van Roosmalen gooit Game of Thrones uit de onbewoond-eiland-lijst in de podcast van deze week.

'We hebben drie cd-boxen gekocht op Marktplaats, maar ik werd er heel somber van. Allemaal landen die in niet snapte, en koningshuizen die ik niet snapte,' aldus NRC-columnist Marcel van Roosmalen in de podcast. Ook met reviews over Dynasty en MINDHUNTER, en alles over de docu Kuyt (bekijk die docu hier ).