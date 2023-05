Pitch na een seizoen ten einde

Fox bestelt geen tweede seizoen van de dramaserie Pitch. De afgelopen seizoensfinale blijkt nu ook de finale van de serie zelf.

Kylie Bunbury gaf in Pitch gestalte aan Genevieve ‘Ginny’ Baker, een pitcher die als eerste vrouw in de Major League komt te spelen. De serie kreeg uitstekende recensies, maar trok volgens Fox te weinig kijkers om nog een tweede seizoen te rechtvaardigen. Pitch was een van de twee nieuwe series afkomstig van Dan Fogelman. De andere was het beter bekeken This is Us ( lees hier onze recensie ), dat inmiddels zeker is van zowel een tweede als een derde seizoen. De stopzetting van Pitch zat er al aan te komen, maar is nu pas door Fox officieel gemaakt. De schrijvers kregen twee weken geleden al te horen dat het einde nabij was en Pitch-castlid Mark Consuelos boekte onlangs al een nieuwe rol in Riverdale