Pilot voor Mayans MC ondergaat reshoots

Volgens Kurt Sutter gaat de proefaflevering van de Sons of Anarchy spin-off Mayans MC flink onder het mes.

De pilot werd oorspronkelijk geregisseerd door Sutter zelf, maar een groot gedeelte zal nu opnieuw worden geschoten door Norberto Barba ( Preacher , Grimm). Zo hebben Sutter en showrunner Elgin James de handen vrij om het script te polijsten en rollen te hercasten. Dit gebeurde destijds ook met de originele pilot voor Sons of Anarchy. In die proefaflevering werd Clay Morrow gespeeld door Scott Glenn ( The Leftovers ), die voor de reshoots (en dus de serie) werd vervangen door Ron Perlman. Het is nog niet bekend welke rollen in Mayans MC hercast gaan worden. In de al geschoten pilot waren onder meer John Ortiz (The Job), Raymond Cruz (Breaking Bad) en Edward James Olmos (Battlestar Galactica) te zien.