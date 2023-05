Peter Weller krijgt gastrol in The Last Ship S4 • Nieuws • 07-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Peter Weller voegt zich bij de cast van The Last Ship. De RoboCop -acteur krijgt een belangrijke bijrol in het vierde seizoen van de dramaserie op TNT.

The Last Ship speelt zich af in een wereld waarin 80% van de wereldpopulatie is uitgeroeid door een mysterieus virus. Ruim 200 nog onbesmette mensen aan boord van de USS Nathan James gaan op zoek naar een vaccin. Wellers personage kan daarbij mogelijk van grote waarde zijn; hij speelt een dokter en botanist, die zich specialiseert in genetische modificatie en biotechnologie. Naast zijn rol als RoboCop in de gelijknamige film van Paul Verhoeven , had Weller tevens de hoofdrol in Naked Lunch van David Cronenberg . Op televisie speelde hij gastrollen in series als 24 , Dexter , Sons of Anarchy en Longmire . Weller is voor televisie ook zeer actief als regisseur en neemt regelmatig plaats achter de camera. Zo schoot hij in het verleden al verschillende afleveringen van The Last Ship.

De hoofdrol in The Last Ship wordt gespeeld door voormalig Grey's Anatomy -acteur Eric Dane. Regisseur Michael Bay ( Transformers , Armageddon ) is één van de producenten van de serie. Het vierde seizoen van The Last Ship werd in augustus aangekondigd en nog geen maand later maakte TNT bekend dat er ook een vijfde seizoen gaat komen.