Peter Capaldi stopt als Doctor Who

Peter Capaldi neemt eind dit jaar afscheid van zijn rol als Doctor Who. Dat vertelt de Schotse acteur aan BBC 2 Radio.

Het nieuwe seizoen van de Britse sciencefictionserie gaat op 15 april van start. Het wordt de derde en laatste reeks met Capaldi als de dokter. Hij nam de rol in 2013 over van Matt Smith en was de twaalfde acteur die het iconische personage op tv vertolkte. ‘Dit wordt mijn laatste seizoen,’ bevestigde Capaldi op de radio. ‘Het voelt alsof het tijd is om andere dingen te gaan doen.’ De acteur zal aan het einde van dit jaar, waarschijnlijk in de kerstspecial, voor de laatste keer te zien zijn als Doctor Who, waarna een andere acteur het over mag nemen. Capaldi is niet de enige die aan het einde van het jaar de serie zal gaan verlaten. Ook showrunner Steven Moffat ( Sherlock ) stapt na het komende seizoen op. Chris Chibnall staat al klaar als zijn vervanger. Chibnall is de maker van Broadchurch , waarin voormalig Doctor Who -acteur David Tennant te zien is.