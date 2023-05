Pete Holmes stort neer in trailer voor Crashing

Komiek Pete Holmes krijgt een eigen sitcom op HBO. Eerder deze maand was zijn nieuwe stand-up special al bij de zender te zien.

Holmes speelt in Crashing een versie van zichzelf, iets dat al eerder werd gedaan door komieken als Jerry Seinfeld Marc Maron en Maria Bamford. In de show verlaat zijn vrouw (Lauren Lapkus) hem voor een ander en wordt hij gedwongen om weer helemaal opnieuw te beginnen. De trailer laat alvast zien hoe Holmes een nieuwe comedy club probeert te promoten. Hij wordt in de serie bijgestaan door collega's als Sarah Silverman (The Sarah Silverman Program), T.J. Miller ( Silicon Valley ) en Artie Lange (The Howard Stern Show). Holmes pende zelf het scenario voor de pilot. Eerder schreef hij al voor sitcoms als Outsourced en I Hate My Teenage Daughter. De regie van de pilot was in handen van Judd Apatow (Freaks and Geeks), die ook aantreedt als producent. Apatow is voor HBO eveneens als producent betrokken bij de serie Girls