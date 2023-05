Penoza na vijfde seizoen ten einde op televisie • Nieuws • 18-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu officieel bevestigd: de vijfde reeks van Penoza wordt het laatste seizoen op televisie.

De Nederlandse misdaadserie draait om huisvrouw Carmen van Walraven (Monic Hendrickx), die na de moord op haar man – en misdadiger – Frans (Thomas Acda), noodgedwongen diens plek in het criminele circuit overneemt. Het vierde seizoen van Penoza was wekelijks goed voor een miljoen kijkers en werd vorig jaar genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring voor het beste tv-programma. In 2014 kreeg de serie eveneens een nominatie. De opnamen van het vijfde seizoen zijn momenteel in volle gang en de afsluitende reeks debuteert in september van dit jaar op televisie. Onder andere Sonja Silva, Axel Daeseleire, Ward Kerremans en Tonio-acteur Chris Peters zijn aan de cast toegevoegd. Na de slotreeks op tv, volgt er nog wel een speelfilm om Penoza als geheel mee af te sluiten. Producent NL Film liet eerder weten dat het bioscoop-uitstapje de actie gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst. Wanneer de film in première gaat, is nog niet bekend.

Door het succes in Nederland kreeg Penoza tevens een aantal buitenlandse remakes. Zo maakte Melissa Rosenberg ( Dexter , Jessica Jones ) een Amerikaanse versie getiteld Red Widow , maar die remake werd al na één seizoen van de buis gehaald.