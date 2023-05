Penoza S05E01: een eervolle zwanenzang

Met het vijfde seizoen neemt hitserie Penoza afscheid van de televisie; hierna staat alleen nog een speelfilm gepland. Kan de zwanenzang van Carmen van Walraven de hooggespannen verwachtingen waarmaken?

Het getuigt van karakter dat producent NL film en KRO-NCRV besloten hebben dat met de vijfde reeks een einde komt aan hitserie Penoza. Niets is erger dan een topserie die uitdooft als een nachtkaars, omdat gretige makers de reeks eindeloos verlengen. Ondanks het tegenvallende vorige seizoen heeft Penoza – vorige jaar standaard meer dan een miljoen kijkers – nog steeds de potentie om zijn status als mijlpaal in de Nederlandse televisiehistorie te behouden.

Waar het meanderende vorige seizoen ten onder ging in vergezochte plottwists, lijkt Penoza V het weer dichter bij huis te zoeken. Carmen zelf (Monic Hendrickx, as always in topvorm) wil op korte termijn haar misdaadsyndicaat gaan sluiten; binnen twee jaar is al haar zwarte geld witgewassen en kan ze met pensioen. Zoon Boris viert zijn achttiende verjaardag clean en staat op het punt een lange reis te gaan maken; Luciën runt met succes zijn eigen nachtclub en dochter Natalie geniet in rust van het moederschap.

Maar Penoza zou Penoza niet zijn als het idyllische tafereeltje niet binnen tien minuten bruut verstoord zou worden. Een Belgische bende lijkt het gemunt te hebben op de haventransporten van Carmen, dit tot grote irritatie van het Mexicaanse kartel aan wie zij verantwoording af moet leggen. Nog vóór het slot van de eerste aflevering valt de eerste dode en zitten alle leden van het gezin Van Walraven weer vuistdiep in de ellende.

Hoewel één spannende episode geen garantie biedt voor een sterk seizoen, lijkt het er wel op dat de makers (inclusief nieuwe regisseurs Max ‘Plan C’ Porcelijn en Michiel van Jaarsveld) het geliefde misdaadgezin een eervolle zwanenzang gunnen. Er is weer meer balans gevonden tussen de misdaadbesognes en de familieperikelen, een evenwicht dat vorige jaar bij vlagen merkbaar ontbrak.

De voltallige (nog levende) vaste cast keert terug – ambigue helden als Berry (Loek Peters), Luther (Raymond Thiry) en Fiep (Olga Zuiderhoek) hebben gelukkig meer te doen dan in Penoza IV. Maar ook alle nieuwe personages – Chris ‘Tonio’ Peters als zoon van een concullega van Carmen voorop – intrigeren en lijken Carmen een onverwacht en vooral grimmig televisie-afscheid te gaan bezorgen.

Penoza S05, vanaf 27 augustus op NPO 3