Pennywise is terug in trailer voor It

Na de tv-adaptatie uit 1990, komt er dit jaar een verfilming van Stephen King’s It naar de bioscoop. Bekijk de nieuwe Pennywise in de trailer.

Mensen die de tv-adaptatie gezien hebben, zullen zich ongetwijfeld de performance van Tim Curry als de demonische clown herinneren. In deze nieuwe versie wordt Pennywise gespeeld door Bill Skarsgard, die voornamelijk bekend is van zijn rol in de Netflix-serie Hemlock Grove. Bij de kinderen die hij de stuipen op het lijf jaagt, zien we eveneens een Netflix-connectie; de jonge Richie Tozier wordt namelijk gespeeld door Finn Wolfhard, beter bekend als Mike Wheeler uit Stranger Things . De nieuwe adaptatie van It zou eigenlijk gemaakt worden door True Detective-regisseur Cary Fukunaga, die Will Poulter (The Revenant) wilde hebben als Pennywise. Fukunaga werd uiteindelijk vervangen door Andrés Muschietti (Mama), maar hij heeft nog wel een credit als scenarist.