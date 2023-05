Penélope Cruz gecast als Donatella Versace

Penélope Cruz krijgt een rol in het derde seizoen van American Crime Story. Ze mag in de huid kruipen van Donatella Versace.

De Spaanse actrice speelde eerder in verschillende films van Pedro Almodóvar en won een Oscar voor haar bijrol in het door Woody Allen geregisseerde Vicky Cristina Barcelona, waarin ze te zien was met manlief Javier Bardem. Het derde seizoen van American Crime Story zal de moord Gianni Versace onder de loep nemen, waarbij Cruz dus de rol van diens zuster Donatella voor haar rekening neemt. Edgar Ramirez (Joy) geeft gestalte aan Gianni Versace zelf. De legendarische modeontwerper werd eind jaren negentig in zijn woonplaats Miami doodgeschoten door seriemoordenaar Andrew Cunanan, die in de serie gespeeld wordt door Darren Criss (Glee). Bedenker Ryan Murpy ( Feud ) is momenteel zowel het tweede als het derde seizoen van American Crime Story aan het casten. De cast van het seizoen 2 bestaat momenteel uit onder andere Matthew Broderick en Annette Bening