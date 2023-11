Pax Massilia (Blood Coast): Franse misdaadserie komt naar Netflix

Een van de hoofdrollen in het Franse politiedrama is voor de Duitse actrice Jeanne Goursaud, die onlangs nog op Netflix te zien was in de thrillerserie Liebes Kind.

Na het succesvolle Lupin komt er binnenkort opnieuw een Franse misdaadserie naar Netflix. Het drama Pax Massilia (of: Blood Coast) volgt een aantal agenten die opvallende methoden gebruiken om een gevaarlijke crimineel op te sporen en ervoor te zorgen dat Marseille niet in een bloedbad verandert. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door de Duitse actrice Jeanne Goursaud, die eerder op Netflix te zien was in de actieserie Barbaren en het recente mysterie Liebes Kind. Verder zijn er nog rollen voor onder anderen Nicolas Duvauchelle (Gone for Good), Tewfik Jallab (Black Hearts) en Florence Thomassin (The Crimson Rivers). De serie werd bedacht door Kamel Guemra (Lost Bullet) en bestaat uit zes afleveringen met elk een speelduur van ongeveer 50 minuten.