Lupin S03E01: onverminderd charmante schurk

De openingsaflevering van het derde seizoen van Lupin draait om een geheimzinnige zwarte parel. Een juweel dat met man en macht wordt bewaakt maar, zoals gewoonlijk, weer in de handen van de gewiekste hoofdpersoon (Omar Sy speelt Assane Diop) belandt. Lupin (Sy) is dus weer terug. Tot grote ergernis van de Parijse politie, die zijn bloed wel kan drinken. Een agent omschrijft de beroepscrimineel als ‘ongrijpbaar, hij is ons altijd een stapje voor'. Maar halverwege de aflevering is te zien dat Lupin dit keer aan het kortste eind trekt en wordt gearresteerd tijdens de roof. Of toch niet?

Saillant aan de opbouw van afleveringen van Lupin is dat de makers telkens eerst de verwikkelingen vanuit een ogenschijnlijk neutraal perspectief laten zien, om ze later in de aflevering nog eens te tonen – en op dat moment wijzen ze de dubbele bodem aan. Op zich is dat in detectives niets nieuws onder de zon, maar de serie is wel steevast een grote vermakelijke goocheltruc. Sowieso weten showrunners George Kay en François Uzan telkens weer die sweet spot te vinden; dat kruispunt waar komedie en actie elkaar treffen. Hun instrument in dat streven is Omar Sy: hij is intimiderend en ontwapenend. Zoals wanneer hij een vrouw overtuigt dat hij toch echt niet Lupin is. ‘Kijk naar mijn ogen, die zijn bruin.’