Paul Reiser maakt serie over The Tonight Show • Nieuws • 12-10-2016

Paul Reiser werkt aan een serie die zich afspeelt achter de schermen bij The Tonight Show Starring Johnny Carson. De komedie moet in 2017 in première gaan.

De serie gaat ‘There’s Johnny!’ heten, een verwijzing naar het beroemde ‘Here’s Johnny’, waarmee Carson destijds altijd werd geïntroduceerd. Reiser schrijft het script samen met The Fresh Prince of Bel Air-producent David Steven Simon. Het tweetal werkte eerder al aan Reisers succesvolle sitcom Mad About You. Carson was tussen 1962 en 1992 de host van de inmiddels door Jimmy Fallon gepresenteerde talkshow. De serie zal zich afspelen in de jaren 70, toen de productie verhuisde van New York naar het nabij Los Angeles gelegen Burbank. There’s Johnny zal de belevenissen van twee jonge werknemers bij de show in beeld brengen. Ook het politieke klimaat uit die tijd – met Nixon en de oorlog in Vietnam – zal een rol gaan spelen. David Gordon Green (Pineapple Express, Vice Principals ) is alvast aangetrokken als regisseur.

Naast Mad About You is Reiser vooral bekend van zijn serieuze rol in Aliens. Momenteel heeft hij een bijrol in het eveneens door David Gordon Green geregisseerde Red Oaks op Amazon. ‘Toen ik jong was, was Johnny Carson vermaken met een optreden in The Tonight Show het hoogst haalbare voor een komiek,’ vertelt Reiser. ‘Het feit dat ik terug mag keren naar die wereld, om Johnny een laatste eer te bewijzen, is fantastisch.’ Streamingdienst Seeso heeft 8 afleveringen van de serie besteld.