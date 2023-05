Paul de Leeuw herinnert zich Lady Gaga (Super Bowl) • TV • 05-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Lady Gaga, de hoofdact in de pauze van de Superbowl, trad ooit op in Mooi! Weer de Leeuw. Paul de Leeuw weet het nog als de dag van gisteren.

Almere in opwinding! In 2009 zou Lady Gaga in onze studio aldaar haar opwachting maken. Po-po-po-po-po-kerface! Dat idee alleen al maakte iedereen bloednerveus. En hoe zou ze de studio binnen komen lopen? Met lappen vlees op haar lichaam op schoenen met torenhoge hakken? De platenmaatschappij wist het ook allemaal niet, maar ze zouden ons op de hoogte houden. We hadden op YouTube een optreden van de Lady waarin ze zichzelf begeleidde op de piano met het nummer ‘Pokerface’. Of ze dat misschien ook bij ons wilde zingen. De platenmaatschappij kon daar geen uitsluitsel over geven en ging uit van het makkelijkste: ‘Pokerface’ met orkest. Misschien moest ik het dan maar aan haar vragen als ze in de studio was. Wat zouden haar eisen zijn? Vijgen die nergens te krijgen zijn? Louter blauwe M&M’s? Of zoals een collega-wereldster die vierentwintig verschillende soorten sushi bliefde en na het optreden de studio verliet zonder ook maar één van de sushi’s te hebben aangeraakt? Het bleek mee te vallen, er werd niet veel geëist. Enkele verschillende soorten thee, wat druiven, een verwarmde kleedkamer en verder mocht ze niet gestoord worden.

Toen kwam de dag waarvan je wist dat-ie zou komen. Lady Gaga was in het gebouw, zo werd mij tijdens de repetitie medegedeeld, en al snel werd iedereen nog nerveuzer. ‘Vergeet niet te vragen of ze “Pokerface” aan de vleugel wil doen?’ vroeg een redacteur. Jaja, maar eerst de repetitie afmaken, probeerde ik nog, terwijl ik een klein vrouwtje met een beker thee in d’r handen aan de andere kant van de studio zag staan. Het was Lady Gaga zelf die de boel een beetje aan het verkennen was. Iedereen sprak na afloop van een beetje een stille, vriendelijke zangeres die aan haar thee nipte en niet echt iets zei, maar de boel observeerde. Na de repetitie liep ik de trap op, richting haar kleedkamer en klopte op de deur. Ze begroette me hartelijk met: ‘ You are the funny gay guy! ’ en op mijn vraag of ze misschien aan de vleugel haar hit wilde zingen antwoordde ze meteen bevestigend: ‘No problem! ’ Ze wilde wel een goede soundcheck, maar dat stond de deal niet in de weg. Ze mocht volgens de manager nu niet meer gestoord worden want ze ging in de grime.

De opname begon en alles verliep voorspoedig. Lady Gaga zou de finale zijn. Ik deed de aankondiging en beloofde een exclusief optreden, want ze zou zitten achter de vleugel haar hit ‘Pokerface’ ten gehore brengen. ‘Hier is… Lady Gaga!’ Maar er kwam geen Lady Gaga. Haar haar zat nog niet zoals het moest. Dus even wachten… nog even wachten… En weer: ‘Hier is Lady Gaga!’ Maar nog steeds geen Lady Gaga. Persoonlijk heb ik niks met mensen die te laat zijn op afspraken en op zich laten wachten – zelfs niet als het een wereldster betreft – dus mokkend (lees: vloekend) ging ik bij de eindredacteur verhaal halen. ‘Moet ze d’r kleding nog bakken of zo?’ De eindredacteur vertelde dat hij meerdere malen op haar deur had geklopt, maar dat ze niet reageerde. Net toen ik dacht: misschien is ze wel dood, kwam daar het verlossende woord: The lady is on her way! Ze betrad de studio met een Mini Mouse-kapsel en stal de show met een wervelende, door zichzelf op de piano begeleide versie van ‘Pokerface’.

Mijn gezicht stond ook in een Pokerface, in elk geval niet meer bozig. Na afloop verliet ze de studio zonder goedendag te zeggen, mij achterlatend met de vraag of ze nu wel of niet kregelig was omdat ze zich had moeten haasten.

Superbowl: BBC 1, 5 februari, 00:20 uur.