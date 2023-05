Paul Bettany speelt The Unabomber in Manifesto • Nieuws • 03-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Disovery Channel strikte een bekende naam voor hun misdaaddrama Manifesto. Paul Bettany speelt Ted Kaczynski, beter bekend als The Unabomber.

De zender begeeft zich steeds vaker in de wereld van gescripte dramaseries, zoals onlangs ook met Harley and the Davidsons , waarin onze eigen Michiel Huisman een rol had . Het eerste seizoen van Manifesto zal zich richten op Jim Fitzgerald (Sam Worthington uit Avatar ), een FBI-agent en linguïst met een radicale nieuwe aanpak, die ervoor zorgde dat de beruchte bommenmaker – die aanslagen pleegde door middel van verstuurde brieven – na een een lang en intensief onderzoek werd ingerekend. Zijn analyse van Kaczynski’s manifest was daarbij doorslaggevend. Manifesto is afkomstig van het productiebedrijf van Kevin Spacey. Greg Yaitanes treedt aan als showrunner en zal alle afleveringen gaan regisseren. Yaitanes won eerder een Emmy voor zijn werk aan de serie House. Recentelijk was hij tevens betrokken bij Banshee op Cinemax.

Paul Bettany maakte een paar jaar geleden zelf zijn regiedebuut met de film Shelter , waarin de hoofdrol was weggelegd voor zijn vrouw Jennifer Connelly. Hij was ook zelf ooit naast Connelly te zien in A Beautiful Mind. Bij het grote publiek is Bettany vooral bekend als Jarvis – en later Vision – in de stripverfilmingen van Marvel.