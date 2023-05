Patty Jenkins regisseert Chris Pine in miniserie • Nieuws • 29-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Wonder Woman slaan Patty Jenkins en Chris Pine de handen ineen voor One Day She’ll Darken.

Pine speelt een rol in de miniserie en Jenkins zal in ieder geval de regie van de pilot voor haar rekening nemen, hoewel ze mogelijk ook nog voor andere afleveringen plaatsneemt achter de camera. De serie werd geschreven door haar echtgenoot Sam Sheridan, die zich liet inspireren door het leven van Fauna Hodel. Eind jaren 40 werd Hodel door haar tienermoeder weggegeven aan een zwarte bediende in een casino. Later zou ze ontdekken dat haar geschiedenis samenhangt met de beruchte gynaecoloog George Hodel, ooit een verdachte in de beroemde Black Dahlia-moordzaak. Pine geeft gestalte aan een voormalige marinier die nu werkt als journalist / paparazzi en zelf ook een voorgeschiedenis heeft met Hodel. Hij besluit zich nogmaals in de zaak te verdiepen.