Patriot krijgt tweede seizoen van Amazon

De droogkomische spionageserie Patriot krijgt een vervolg. Amazon besluit een tweede seizoen te bestellen.

Patriot werd bedacht door Steven Conrad, die eerder tragikomische films als The Weather Man en The Secret Life of Walter Mitty op papier zette. Michael Dorman (Wonderland) is in de serie te zien als spion John Tavner. In het eerste seizoen moest hij undercover bij een oersaai bedrijf dat pijpleidingen aanlegt, om zo te voorkomen dat Iran een nucleaire macht werd. Terry O’Quinn ( The Blacklist Redemption ) is in de serie te zien als zijn vader (zelf een hooggeplaatste spion) en Michael Chernus ( Orange is the New Black ) geeft gestalte aan zijn broer (zelf een politicus). Ook Kurtwood Smith (That 70’s Show) heeft een bijrol. Patriot wordt geproduceerd door Glenn Ficarra en John Requa, momenteel op televisie ook erg succesvol met de dramaserie This Is Us