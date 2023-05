Patriot en I Love Dick komen naar Amazon

American Gods is niet de enige serie die in mei bij Amazon verschijnt. De VOD-dienst bevestigt dat ook Patriot en I Love Dick dan naar Nederland komen.

Op 5 mei wordt Patriot aan het aanbod toegevoegd. De serie volgt het gecompliceerde leven van spion John Tavner (Michael Dorman), die undercover gaat om te voorkomen dat Iran een nucleaire macht wordt. Terry O’Quinn ( The Blacklist Redemption ), Michael Chernus ( Orange is the New Black ) en Kurtwood Smith (RoboCop) hebben bijrollen. De serie werd bedacht door Steve Conrad (The Weather Man). Daarnaast is vanaf 12 mei I Love Dick beschikbaar. In die serie vertrekken Chris (Kathryn Hahn) en Sylvere (Griffin Dunne) naar een kleurrijk plaatsje in Texas, waar ze in de ban raken van de raadselachtige professor Dick (Kevin Bacon). I Love Dick wordt geproduceerd door Jill Soloway ( Transparent ).