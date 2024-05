Past Lies S01E01: spannend Spaans moordmysterie

De Spaanse actrice Elena Anaya (The Skin I Live In, 2011) is een actrice waar je als scenarist zo een verhaal omheen kunt schrijven. Zij vormt het middelpunt in Past Lies (Las Largas Sombras): een mysterie waarin ze Rita speelt, een succesvolle filmregisseur die na 25 jaar weer terugkeert in het dorpje op het Spaanse platteland waar ze opgroeide. Daar zijn al haar vriendinnen van toen, die ze al die tijd niet heeft gezien, blijven hangen. Maar Rita koos destijds het hazenpad. Misschien wel ingegeven door het feit dat een van haar vriendinnen (Laura Wedel speelt Mati in flashbacks) in hun laatste schooljaar verdween tijdens een trip naar Mallorca.