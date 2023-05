Parker Posey gecast in Lost in Space-remake • Nieuws • 25-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Parker Posey krijgt een rol in de serie Lost in Space van Netflix. Het project is een remake van de gelijknamige serie uit de jaren zestig.

Posey zal gestalte geven aan de onbetrouwbare Dr. Smith, in de oude serie gespeeld door Jonathan Harris en vervolgens ook nog door Gary Oldman in de Lost in Space-film uit 1998. Lost in Space draait om een ruimtereizend gezin, dat strandt in een onbekend gedeelte van het universum. Toby Stephens (net klaar met het laatste seizoen van Black Sails ) was al gecast als John Robinson, de vader van het gezin, en Molly Parker (Deadwood, House of Cards) zal te zien zijn als zijn vrouw Maureen. Hun kinderen worden gespeeld door Taylor Russell (Falling Skies) en Maxwell Jenkins (Sense8). Showrunner Zack Estrin (Prison Break) heeft onder meer Neil Marshall (Game of Thrones) aangesteld om een aantal van de tien door Netflix bestelde afleveringen te regisseren. De afleveringen worden geschreven door Matt Sazama en Burk Sharpless, recentelijk verantwoordelijk voor de films Dracula Untold, The Last Witch Hunter en Gods of Egypt.

Lost in Space zal in 2018 op Netflix verschijnen. Posey was onlangs bij de streamingdienst te zien in het komische Mascots . Daarnaast speelde ze mee in de laatste twee filmkomedies van Woody Allen. De afgelopen jaren had ze verder nog gastoptredens in series als The Good Wife , Louie, Portlandia en New Girl.