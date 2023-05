Paranoid S1E1: intrigerend door disfunctionele elementen • Netflix , Recensie • 20-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Paranoid volgt de wetten van klassiek Brits drama, maar zit nog vol clichés.

De Brits-Duitse misdaadserie Paranoid is afkomstig van het productiehuis Red Productions dat eerder verantwoordelijk was voor hits zoals Happy Valley en Last Tango in Halifax. Geen ellenlange spanningsopbouw of schimmige figuren die in portieken schuilen in het sombere gedeelte van de stad. Paranoid komt snel op gang door een schokkend incident in de plaatselijke speeltuin van de fictieve stad Woodmere: de fatale steekpartij van een arts die speelde met haar peuter. De detectives onder leiding van Nina Suresh (Indira Varma) beginnen met een ogenschijnlijk eenvoudig moordonderzoek, maar komen gaandeweg achter een duistere samenzwering binnen Europa.

De serie volgt de klassieke formule van een Brits detective drama (met een internationale twist) maar het komt nog niet goed uit de verf. Het plot wankelt en de eerste aflevering zit vol clichés: belangrijke getuigen die iets verbergen, detectives met meerdere persoonlijke problemen, anonieme brieven die aankomen bij het politiebureau tot een ‘zelfmoord of is het toch moord’ val van een brug. Ook de dialogen laten wat te wensen over: ‘Het Engelse platteland is als een sprookje’ tot ‘Ik zit het achterna in mijn hoofd maar ik krijg het niet te pakken’.

De cast bestaat uit sterke acteurs die zich eerder bewezen hebben in series als Game of Thrones en Spooks maar de personages zijn tweedimensionaal en er is weinig chemie tussen de verscheidene teamleden. In de overvolle aflevering hebben de personages weinig tijd om te acclimatiseren.

Toch blijft Paranoid nog intrigerend juist door de disfunctionele elementen. En ondanks de botte personages en plotwendingen, die makkelijk zijn op te lossen door de bewakingscamera’s te controleren.

Paranoid S1, vanaf 10 november 2016 in z’n geheel op Netflix