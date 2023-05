Paolo Sorrentino werkt al aan The Young Pope S2

Paolo Sorrentino is al bezig met het script voor het tweede seizoen van The Young Pope. De serie beleefde een voor Sky Italia recordbrekende première.

Met de uitzending van de eerste twee afleveringen behaalde de betaalzender in Italië bijna een miljoen kijkers. Het debuut werd daarmee veel beter bekeken dan de premières van andere populaire series zoals Game of Thrones, House of Cards en het net begonnen Westworld . In The Young Pope is Jude Law te zien als de jongste Paus uit de geschiedenis; een arrogante en rokende Amerikaan, die niet vies is van een beetje controverse. Diane Keaton (Annie Hall) geeft in de reeks gestalte aan zijn trouwe raadgever zuster Mary. Een tweede seizoen is nog niet officieel aangekondigd, maar volgens producent Lorenzo Mieli is Sorrentino het script al aan het schrijven. Hij verwacht dat distributeurs Sky, HBO en Canal+ aan de hand daarvan snel groen licht zullen geven aan een tweede reeks, die dan waarschijnlijk in de zomer van 2018 zal worden opgenomen.