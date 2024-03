Pandore: Belgische thrillerserie start in april bij de NPO

De politieke thrillerserie Pandore gaat in april van start bij de NPO: vanaf donderdag 11 april zie je elke week een dubbele aflevering op NPO 3 en NPO Start. De Franstalige tv-reeks speelt zich af in Brussel, waar twee maanden voor de federale verkiezingen volop campagne wordt gevoerd. Yoann Blanc is te zien als politicus Mark van Dyck, die in de parkeergarage van zijn partijgebouw toevallig getuige is van de brute groepsverkrachting van een jonge activiste. Hij durft niet in te grijpen maar filmt de misdaad, waarna de beelden tevens online komen te staan. Onderzoekrechter Claire (Anne Coesens), wiens vader betrokken was bij een corruptiezaak, probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Ook Peter van den Begin en Johan Leysen hebben rollen. Coesens schreef de serie samen met Savina Dellicour en Vania LeTurcq, die de afleveringen ook regisseerden.