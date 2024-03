Palm Royale S01E01-02: fijne sixtieslook; overdaad aan drama Apple TV+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Apple TV+

Het spel van Kristen Wiig ontbeert ironie in mooi aangeklede tragikomediereeks over een vrouw die aan het einde van de jaren 60 toe wil treden tot de jetset in het Floridiaanse Palm Beach.

Actrice en komiek Kristen Wiig was tijdens haar periode bij Saturday Night Live het grootste talent. Net als veel van haar voorgangers waagde ze op haar hoogtepunt de stap naar speelfilms. Dat was niet per se een daverend succes. Dus keert Wiig jaren later weer in een komische rol terug op televisie, in de tragikomediereeks Palm Royale. De actrice speelt Maxine Simmons, een uit Atlanta afkomstige oud-deelnemer aan missverkiezingen die in 1969 in de Floridiaanse jetsetplek Palm Beach probeert toe te treden tot de jetset. Misschien wel omdat ze niet het gevoel wil hebben dat de glans uit haar leven is verdwenen – en natuurlijk zijn er financiële motieven.

Bewapend met een zuidelijk accent en een schaamteloze strategie klimt Simmons over de muur van de lokale countryclub, waar alle mensen van betekenis zich dagelijks verzamelen. Daar treft ze rijke vrouwen als Evelyn (Allison Janney) en Dinah (Leslie Bibb). Hoewel het niet lang duurt voordat Wiigs personage wordt gespot door een butler (Ricky Martin) die haar met zijn baas de deur wijst. Simmons zal weer een nieuwe zet moeten bekokstoven om zich toegang te verschaffen tot het exclusieve paradijsje. Dure kleren kan ze in ieder geval van Norma (een goeddeels zwijgende rol van komedielegende Carol Burnett) lenen. Precies dat, de kostumering (en ook de sets), is overigens het sterkste punt van Palm Royale.

© Apple TV+

Bedenker Abe Sylvia liet eerder al met The Eyes of Tammy Faye (2021) zien dol te zijn op het herscheppen van een historische look. En ook de culturele referenties (aan onder meer Hitchcocks Psycho en Billy Wilders Sunset Boulevard) verrijken de scènes, evenals de knipogen naar moderne drama’s zoals Desperate Housewives. Het grote manco van Palm Royale is evenwel Wiig, die haar rol speelt zonder opzichtige ironie. Haar Simmons gelooft in die zin te veel in zichzelf. Dat had veel luchtiger gemoeten: Wiig had de hoofdpersoon moeten spelen als een typetje uit SNL.

© Apple TV+

Nu geeft ze de serie een serieuze dramatische lading en valt het oog vooral op die rijke aankleding, in plaats van op scènes die nog geestiger hadden kunnen zijn.