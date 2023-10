Pain Hustlers: trailer voor Netflix-film met Emily Blunt en Chris Evans

Emily Blunt (The English) en Chris Evans (The Gray Man) spelen de hoofdrollen in de nieuwe Netflix-film Pain Hustlers, die eind deze maand beschikbaar wordt gesteld. Pain Hustlers volgt de alleenstaande moeder Liza Drake (Blunt), die nadat ze recent haar baan heeft verloren steeds wanhopiger wordt. Ze gaat uiteindelijk aan de slag bij een farmaceutisch bedrijf waar ook Pete Brenner (Evans) werkzaam is, maar al snel blijkt dat haar baas (Andy Garcia) zich bezighoudt met schimmige praktijken, terwijl ze zich ook steeds meer zorgen maakt over de gezondheid van haar dochter (Chloe Coleman). Catherine O'Hara (Home Alone) speelt Liza’s moeder. Pain Hustlers werd geregisseerd door David Yates (State of Play). Het drama markeert het eerste geproduceerde filmscript van auteur Wells Tower, die vooral bekend is van zijn vele kortverhalen.