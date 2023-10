Pain Hustlers: blasé, irritant en slecht gecast Netflix , Film , Recensie • 26-10-2023 • leestijd 2 minuten • 2095 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Acteurs Chris Evans en Emily Blunt komen niet tot hun recht in matige tragikomedie over de opioïdencrisis.

Er blijven maar films en series gemaakt worden over de Amerikaanse opioïdencrisis. Vorige week verscheen bij Netflix The Fall of the House of Usher. Bij de streamingdienst is tevens Painkillerte zien. Beide titels zijn door deze site warm aanbevolen. Pain Hustlers valt in dezelfde categorie. De plot, dat is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, draait om zwendelaars die enkele jaren geleden besluiten een kankermedicijn (dat ook het zwaar verslavende fentanyl bevat) te gaan proberen te slijten aan wie het ook maar wil. Hoofdpijn? Dan mag je het gebruiken? Verzwikte enkel? Jij bent de juiste kandidaat.

Wie dit soort verbeeldingen van die crisis weleens heeft gezien kent het riedeltje wel: vertegenwoordigers van farmaceuten moeten het land in om dokters te overreden hun medicijn te gebruiken. Maar op een gegeven moment gaan die artsen overdreven veel medicatie voorschrijven, omdat ze er zelf ook rijk van worden. En ondertussen sterven patiënten aan een overdosis. Dat is ook het verhaal van Pain Hustlers in een notendop.

© Brian Douglas / Netflix

De film van David Yates, die vooral bekend is van Harry Potter-films, opent als een soort knipoog naar de stijl van Adam McKay, met acteur Chris Evans die in de lens kijkt. Maar die scène blijkt onderdeel van een verhoor door de politie. Oftewel: met sommige personages zal het slecht aflopen. Evans speelt Pete Brenner, een megalomane egoïst die snel rijk wil worden. Op een dag besluit hij stripper Liza Drake (Emily Blunt) in te huren. Als zij mannen kan verleiden tot een lapdance, dan kan ze dokters vast ook verleiden om het medicijn dat hij op de markt brengt aan te kopen, lijkt zijn gedachte.

© Brian Douglas / Netflix

Yates’ film heeft veel problemen. Het voornaamste probleem is dat Evans en Blunt totaal niet tot hun recht komen. Het personage van Evans irriteert. Evans schmiert te veel en spreekt en soort aangedikt New Yorks. Emily Blunt overtuigt simpelweg niet als een sekswerker; daarvoor acteert ze te veel blasé. Maar Pain Hustlers lijdt ook zoals gezegd simpelweg onder het feit dat er betere series zijn over dit onderwerp. Alleen al bij Netflix.

Pain Hustlers, vanaf vrijdag 27 oktober 2023 bij Netflix