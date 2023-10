Pact of Silence S01E01: influencer wordt wreker Netflix , Serie , Recensie • 11-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1341 keer bekeken • bewaren

In Mexicaanse thriller gaat een jonge vrouw op zoek naar diegene die haar ooit als baby heeft gedumpt.

De Mexicaanse thrillerreeks Pact of Silence (Pacto de Silencio) heeft een heerlijk smeuïge, perverse invalshoek: Brenda (Camila Valero) werd als baby gedumpt en is op zoek naar haar biologische moeder. Ze weet dat haar moeder rond de tijd dat ze werd geboren een tiener was die op een kostschool zat. Daar kwam de directrice al snel achter de zwangerschap. Naar verluidt hielp zij Brenda’s moeder van haar baby af te komen. Jaren later is Brenda uitgegroeid tot een influencer met meer dan 10 miljoen volgers. De tijd is rijp voor wraak. En de twintiger heeft daar ook de financiële middelen voor, onder meer zodat een assistent haar kan helpen bij het speurwerk.

Zodoende ontdekt ze dat een van vier tieners die destijds op de kostschool zaten haar moeder zou moeten zijn. Ze weet niet precies wie dat was, omdat ze destijds alle vier veinsden zwanger te zijn. Maar in de eerste aflevering wordt al snel meer duidelijk; zo wordt de suggestie gewekt dat de directrice misschien iets onschuldiger is dan ze eerst werd voorgespiegeld. En de tienerdames ogen gaandeweg alsof ze meer op hun kerfstok hebben. Of speelt iemand anders een rol van betekenis? Leuk aan Pact of Silence, net zoals het gros van Mexicaanse Netflix-series, is dat de makers melodrama en thrillerelementen vermengen.

Als influencer komt Brenda over als een chique dame die graag flaneert, maar als wreker zet ze die uiterlijke schoonheden graag aan de kant. In de eerste aflevering besluit ze in de levens van de vier vrouwen te infiltreren. De potentiële slachtoffers van Brenda’s acties leiden uiteenlopende levens en doen alsof de gebeurtenissen uit hun jeugd nooit hebben plaatsgehad – totdat ze ontdekken dat het verleden weer wordt opgerakeld. Dan begint de reeks ook meteen een stuk spannender te worden.

Pact of Silence S01, vanaf woensdag 11 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix