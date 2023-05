Pacific Heat S1: Goed gejat of slecht bedacht? • Netflix , Recensie • 03-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een voor volwassenen gemaakte nieuwe satirische animatieserie. Dat is het uit Australië afkomstige Pacific Heat. Maar lijkt het niet erg veel op het al 7 seizoenen bestaande Archer uit de VS?

Laten we om te beginnen eens de overeenkomsten bekijken.

De animatiestijl? Check. De avonturen van een groep wetshandhavers? Check. De politiek incorrecte humor? Check. Maar ach, er zijn meer series die op elkaar lijken.

Wat zijn dan de verschillen? Pacific Heat is Australisch, Archer Amerikaans. In de eerste draait het om een speciale undercover politie-onderdeel, bij de tweede is het een onafhankelijk opererende spionneneenheid (de ‘International Secret Intelligence Service’, kortweg ISIS). Pacific Heat S1 telt 13 afleveringen, het eerste seizoen van Archer maar 10. En ook hier geldt: een kniesoor die hierop let.

Desondanks rijst de vraag: hebben de makers van Pacific Heat zich niet gewoon laten verleiden tot een makkelijke rip-off? Co-bedenker Santo Cilauro van Working Dog Productions (die zelf de stem leverde voor het karakter Zac Valentic a.k.a. Dumber Guy) beweert: ‘We hebben niet aandacht besteed aan hoe het eruit moest zien, we hebben het gewoon gemaakt zoals we het in ons hoofd voor ons zagen.’ Toch is het onlogisch voor iemand als Cilauro – die op zich een lange staat van dienst heeft als schrijver, producent en stand-up comedian – om het ontwikkelen van Pacific Heat nooit een glimp van Archer gezien te hebben.

Een betere vraag voor de kijker luidt: is het nieuwe Pacific Heat de moeite waard om te bekijken, of kun je je beter beperken tot Archer , dat met de vele seizoenen zich al heeft bewezen? Belangrijkste criteria voor mogelijke liefhebbers is de humor. Is die scherp genoeg voor wat je van een satirische serie mag verwachten? Veel zal afhangen van de persoonlijke smaak van de kijker. Natuurlijk zitten er hilarische momenten in (vooral met de grapdichtheid zit het goed). Aan de andere kant neigt het ook naar het flauwe en zie je de grap ook al aankomen. Niks mis mee, dat gebeurt ook in Archer. Maar hebben we hier te maken met een serie van het onconventionele humorkaliber als Southpark of zo je wilt The Simpsons ? Kortweg: nee. Eerder blijft het hangen bij de sfeer van The Naked Gun -films. Maar ach, met een zak chips en een biertje zal Pacific Heat voor de liefhebber ook goed weg te happen zijn.

Pacific Heat S1, vanaf 2 december op Netflix USA (Archer S1-S7 is hier ook op te zien).

