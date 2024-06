Oxen: Hangdogs S01: vol raadsels en samenzweringen

© TV2 / ZDF

In Oxen raakt een door trauma’s geplaagde Deense oorlogsveteraan verstrikt in een schimmig spel tussen geheime diensten en een anti-democratische elite. Een intrigerende misdaadserie met spanning, raadsels en veel doden. Verbindende factor: opgeknoopte honden.



De uitstekende Deense thrillerauteur en journalist Jens Henrik Jensen (1963) brak in 2016 door met een thriller die in de Nederlandse vertaling de omineuze en dieronvriendelijke titel De hondenmoorden kreeg en nu een spannende televisieserie is, deels geschreven door Jensen zelf. Niet te lang want zes delen, niet te hectisch want er is tijd voor rustige passages tussen de moorden door - liefst acht stuks in de eerste twee afleveringen, plus vier honden - en met een sympathieke, terneergeslagen maar als het moet loeigevaarlijke hoofdpersoon.

Die hoofdpersoon is Niels Oxen, de meest onderscheiden oorlogsveteraan van Denemarken, die na zeven keer te zijn uitgezonden naar Irak en Afghanistan helemaal klaar is met oorlog. Vooral omdat zijn strijdmakker Bosse stierf tijdens zijn laatste missie, doordat zijn bevelhebber majoor Hannibal Frederiksen van de zenuwen op de vlucht sloeg nadat ze in een hinderlaag waren gelopen, Bosse en Niels achterlatend.



Bij terugkomst eist en krijgt Oxen een onderzoek naar Hannibal, dat zal worden uitgevoerd door Johnny Gregersen, voorzitter van het defensiecomité en kundig gespeeld door Mikael Birkkjær, die we kennen als Philip Christensen uit Borgen en als Ulrik Strange uit The Killing. Sowieso doet Oxen qua acteertalent, strakke vormgeving, vloeiende cameravoering en zwartgallige somberheid vaak denken aan die andere Deense topseries, hoewel Oxen bescheidener van opzet is.

© TV2 / ZDF

Faliekant tegen het onderzoek van Gregersen is Hans Otto Corfitzen, de oom van majoor Hannibal, die zowel zijn neef als Gregersen tijdens een patrijzenjacht op een imposant kasteel te gast heeft. Hij bedreigt Gregersen daar: als dat onderzoek naar neef Hannibal doorgaat, zal hij de carrière van Gregersen verwoesten. Later die avond, nog steeds te gast op dat kasteel, ziet Gregersen iemand op de binnenplaats een ingepakt lijk in een kofferbak proppen. Iemand ziet dat Gregersen dat ziet, en als kijkers zijn we dus niet heel erg verbaasd als Gregersen al in aflevering één letterlijk voor de bus wordt geduwd. Kasteelheer Hans Otto Corfitzen is duidelijk machtig én niet te vertrouwen en alle ingrediënten voor een gewelddadige intrige staan klaar.



Niels Oxen, die een lastige relatie met zijn zoontje en ex-vrouw heeft, slaat door en gaat voor drie maanden achter de tralies wegens het slaan van een politieagent, waarna hij depressief en gedesillusioneerd zijn rug naar familie en maatschappij keert: het zal hem worst zijn vanaf nu en hij gaat illegaal wonen in een geïmproviseerde tent van een overleden ex-strijdmaat van hem, op het uitgestrekte bosrijke terrein van het kasteel van Corfitzen.

© TV2 / ZDF

Hier, in aflevering twee, neemt de serie gas terug en verblijven we rustig met Niels Oxen en zijn hond, geërfd van de eigenaar van de tent, in het bos. Dat wordt afgewisseld met scènes in Kopenhagen waar een hoge pief van de inlichtingsdienst en haar vrouwelijke collega een onderzoek starten naar een vermeende poging tot omverwerping van de Deense democratie door een eliteclub onder leiding van Corfitzen.



Met de rust van Niels Oxen is het daarna snel gedaan: in de bossen rond het kasteel vinden moorden plaats, die steeds worden begeleid door het aan een boom ophangen van de viervoeter van het gedode baasje. Waarom is onduidelijk, iedereen in de serie lijkt in elk geval een hond hebben, maar twee gewelddadige activisten (eentje gespeeld door de Nederlandse acteur Reinout Scholten van Aschat) zouden er iets mee te maken kunnen hebben.

© TV2 / ZDF

Auteur Jens Henrik Jensen is zelfverklaard liefhebber van verhalen met raadsels en samenzweringen. Oxen barst ervan en dat bevalt. De serie was een groot succes in Denemarken en er zijn inmiddels zes boeken over Niels Oxen, dus meerdere seizoenen zijn denkbaar en welkom.