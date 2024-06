Owning Manhattan S01E01: portret van narcistische makelaar Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Vastgoedmagnaat Ryan Serhant ontpopt zich in reportagereeks als een van de mensen die wonen in New York onmogelijk maakt.

Vastgoedmagnaat Ryan Serhant is een van de makelaars uit New York die verantwoordelijk is voor de verkoop van appartementen die uitsluitend betaalbaar zijn voor de rijksten der aarde. De Amerikaan manifesteert zich in de reportagereeks Owning Manhattan van meet af aan als een typische narcist. Zoals wanneer hij over zijn naar eigen zeggen ontzaglijk drukke leven vertelt en de camera in de badkamer eindigt, waar Serhant, met alleen een handdoek om zijn middel, zichzelf bewondert voor de spiegel. Even later is het maandag en zit de Amerikaan achterin zijn limousine terwijl hij trots verkondigt dat het make money monday is.

Hoe zou de gemiddelde New Yorker naar zo’n serie kijken? In de wetenschap dat types als Serhant moedwillig de prijzen opdrijven? Zo is te zien hoe de makelaar de taak krijgt om woningen in de 472 meter hoge wolkenkrabber Central Park Tower te verkopen met een gemiddeld woonoppervlak van ruim 450 vierkante meter. Toen men in 2014 aan de bouw van deze toren begon, was er meteen kritiek: alleen de puissant rijken werden met dit project bediend en onder hen is notabene geen woningnood. De toren staat sindsdien bekend als een teken van de ongelijkheid in de metropool. En ook Serhant draagt daar aan bij.

Hij laat zijn medewerkers wekelijks op een muur de miljoenen opschrijven die ze met de verkopen van woningen hebben verdiend. Oppervlakkiger wordt het bijna niet. Owning Manhattan is, al dan niet onbewust, exemplarisch voor de grillen van het laatkapitalisme. Ja, Central Park Tower heeft het hoogste terras in New York en zelfs helikopters vliegen lager dan het penthouse. Maar wat is daarvan de meerwaarde? Deze serie laat vooral zien hoe ver types als Serhant verwijderd zijn van de realiteit op de begane grond.