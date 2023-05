Owen Wilson en Daniel Radcliffe zijn Miracle Workers

Daniel Radcliffe (Swiss Army Man) en Owen Wilson (Midnight in Paris) krijgen de hoofdrollen in de nieuwe komedie Miracle Workers.

Zender TBS bestelt een compleet seizoen van de serie. Miracle Workers werd bedacht door Simon Rich, eerder verantwoordelijk voor het onlangs gestopte Man Seeking Woman, dat in Nederland te zien is op Comedy Central. De serie wordt een adaptatie van zijn eigen boek What In God’s Name en speelt zich, net als The Good Place op NBC, af in het hiernamaals. Radcliffe zal te zien zijn als Craig, een laaggeklasseerde Engel die verantwoordelijk is voor het afhandelen van alle gebeden van de mensen op aarde. Wilson zal gestalte geven aan God, die weinig interesse meer heeft in mensen en zich liever bezighoudt met zijn eigen hobby’s. En dus moet Craig zorgen voor een groot wonder om onze aarde te redden.