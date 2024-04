Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Welke films en series komen komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels.

Dit weekend...

Money Heist: Korea – Joint Economic Area (vrijdag 24/06, Netflix) Koreaanse versie van de Spaanse heist-serie La Casa de Papel. Acteur Park Hae-soo ( Squid Game) is in de remake te zien als de nieuwe Berlin. Koreaanse versie van de Spaanse heist-serie La Casa de Papel. Acteur Park Hae-soo ( Squid Game) is in de remake te zien als de nieuwe Berlin. Lees de recensie

Man vs Bee (vrijdag 24/06, Netflix) Komische serie met afleveringen van tien minuten, over een net begonnen huissoppas (Rowan Atkinson uit Mr. Bean en Blackadder ) die door een bij tot waanzin wordt gedreven. Komische serie met afleveringen van tien minuten, over een net begonnen huissoppas (Rowan Atkinson uit Mr. Bean en Blackadder ) die door een bij tot waanzin wordt gedreven. Bekijk de trailer

The Man from Toronto (vrijdag 24/06, Netflix) Komische actiefilm waarin een minkukel (Kevin Hart) verward wordt met een huurmoordenaar (Woody Harrelson), die dat echter niet zo heel erg blijkt te vinden. Komische actiefilm waarin een minkukel (Kevin Hart) verward wordt met een huurmoordenaar (Woody Harrelson), die dat echter niet zo heel erg blijkt te vinden. Lees de recensie

Na het weekend...

Blasted (dinsdag 28/06, Netflix) Komische sciencefictionfilm uit Noorwegen, waarin tijdens een vrijgezellenfeest een buitenaardse invasie plaatsvindt. Twee oude jeugdvrienden, ooit een geweldig lasergame-duo, besluiten in te grijpen.

Cristela Alonzo: Middle Classy (dinsdag 28/06, Netflix) Special van Cristela Alonzo, die ook te zien was bij Special van Cristela Alonzo, die ook te zien was bij Ladies Night Live . De Mexicaans-Amerikaanse comédienne grapt onder meer over hoe ze Engels leerde door tv te kijken.

Beauty (woensdag 29/06, Netflix) Muzikale dramafilm over een jonge zangeres die twijfelt of ze haar eigen identiteit kan behouden, nadat een platenlabel haar een contract aanbiedt en van haar een ster wil maken. Muzikale dramafilm over een jonge zangeres die twijfelt of ze haar eigen identiteit kan behouden, nadat een platenlabel haar een contract aanbiedt en van haar een ster wil maken. Bekijk de trailer

The Upshaws S02 (woensdag 29/06, Netflix) Sitcom over het gezin van Bennie Upshaw (Mike Epps) en zijn vrouw Regina (Kim Fields, Tootie in The Facts of Life ). Wanda Sykes geeft gestalte aan zijn sarcastische schoonzus.

Pirate Gold of Adak Island (woensdag 29/06, Netflix) Realityshow over een team dat op jacht gaat naar legendarische piratenschatten. Ze zetten al hun kennis en vaardigheden in om een goudschat op te graven in het barre Alaska.

Aangekochte films, specials en docu's (onder voorbehoud)...

Way Down (vrijdag 24/06, Netflix) Misdaadfilm over een briljante ingenieur (Freddie Hightmore uit The Good Doctor ) die wordt ingeschakeld om te helpen met een beroving van de Spaanse bank.

Herself (vrijdag 24/06, Netflix) Dramafilm van de maker van The Iron Lady , waarin een alleenstaande moeder (Clara Dunne) in verband met problemen op de woningmarkt zelf een huisje bouwt.

Glamour Girls (vrijdag 24/06, Netflix) Afrikaanse dramafilm die zich afspeelt in de wereld van de dure escorts, waar vrouwen die opnieuw willen beginnen te maken krijgen met een moord.

