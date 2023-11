Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Holy Family S02 (vrijdag 17/11, Netflix) Spaanse thrillerserie over een mysterieuze vrouw (Najwa Nimri uit Vis a Vis en La Casa de Papel)die zich met haar gezin vestigt in Madrid, maar toch ingehaald wordt door haar verleden. Bekijk de trailer.

Rustin (vrijdag 17/11, Netflix) Dramafilm over het leven van burgerrechtenactivist Bayard Rustin (Colman Domingo), afkomstig van de Oscarwinnende scenarist van de biopic Milk en de regisseur achter MaRainey's Black Bottom. Lees de recensie.

Nothing to See Here (vrijdag 17/11, Netflix) Komische serie uit Mexico over een blinde man die graag comedian wil worden en besluit zijn droom waar te maken. Samen met zijn beste vriend, die een hersenverlamming heeft, kan hij alles aan.

Believer 2 (vrijdag 17/11, Netflix) Koreaanse misdaadfilm waarin een kordate rechercheur doorgaat met zijn zoektocht naar de waarheid omtrent de grootste drugsbende in Azië. Hij heeft ook nog een appeltje te schillen met de baas van de bende.

All-Time High (vrijdag 17/11, Netflix) Romantische komediefilm uit Frankrijk waarin een oplichter een goede band opbouwt met een vrouw met veel cryptovermogen. Maar is zij nu een doelwit van hem of zal straks de oplichter opgelicht worden?

The Queenstown Kings (vrijdag 17/11, Netflix) Afrikaanse dramafilm waarin een voetballer na de dood van zijn vader terugkeert naar zijn geboorteplek. Daar probeert hij een band op te bouwen met zijn zoon, die zelf ook een talentvolle voetballer is.

The Dads (vrijdag 17/11, Netflix) Korte documentaire waarin vijf verschillende vaders gaan vissen met de vader van de in 1998 vermoorde student Matthew Shepard. Ze praten met hem over hun liefde, hoop en angsten voor hun transgender kinderen.

Scott Pilgrim Takes Off (vrijdag 17/11, Netflix) Animatieserie waarin een jongen te maken krijgt met de boosaardige exen van zijn nieuwe liefde. Gebaseerd op de beeldroman en met de stemmen van de cast van de live-action-film van Edgar Wright.

The Railway Men (zaterdag 18/11, Netflix) Op feiten gebaseerde dramaserie uit India over de grootste industriële ramp uit de geschiedenis: werknemers van Indian Railways proberen burgers te behoeden voor enorm giftige gassen. Bekijk de trailer.

Na het weekend...

Stamped from the Beginning (maandag 20/11, Netflix) Documentairefilm gebaseerd op het boek van Ibram X. Kendi, waarin met behulp van o.a. animaties en inzichten van experts de geschiedenis van racistische denkbeelden in de VS wordt onderzocht.

Leo (dinsdag 21/11, Netflix) Animatiefilm uit de koker van Adam Sander, over een hagedis in een klaslokaal die graag meer van de wereld wil zien. De stem van het titelpersonage wordt gedaan door Sandler en ook Bill Burr en Cecily Strong zijn te horen.

Squid Game: The Challenge (woensdag 22/11, Netflix) Competitieve realityshow waarin 456 deelnemers van over de hele wereld (ook Nederland) in door Squid Game geïnspireerde spellen met elkaar strijden voor een grote geldprijs. Bekijk de trailer.

Crime Diaries: The Celebrity Stylist (woensdag 22/11, Netflix) Misdaadfilm uit Colombia die geïnspireerd werd door ware gebeurtenissen. Als de stylist van een beroemdheid vermoord wordt krijgt een jonge agent twintig dagen om de zaak op te lossen.

High on the Hog S02 (woensdag 22/11, Netflix) Culinaire documentaire over de historie van (Afro-Amerikaans) eten in de Verengde Staten. Kok en auteur Stephen Satterfield onderzoekt heerlijke en ontroerende thema’s, van Afrika tot aan de staat Texas.