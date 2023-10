Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© HBO

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Shameless (vrijdag 27/10, Netflix) Komische dramaserie over een enorm disfunctionele en door armoede geplaagde familie uit het zuidelijke deel van Chicago. William H. Macy speelt de aan drank verslaafde vader van het gezin. Bekijk de trailer.

Tore (vrijdag 27/10, Netflix) Zweedse coming-of-age-serie over de 27-jarige Tore (William Spetz), die na een tragedie experimenteert met drank, drugs en seks, terwijl de mensen in zijn omgeving zich meer en meer zorgen maken. Lees de recensie.

Pain Hustlers (vrijdag 27/10, Netflix) Dramafilm waarin een alleenstaande moeder (Emily Blunt) uit wanhoop een baantje aanneemt bij een farmaceutisch bedrijf en dan betrokken raakt bij allerlei schimmige oplichtingspraktijken. Lees de recensie.

Sister Death (vrijdag 27/10, Netflix) Bovennatuurlijke horrorfilm van de maker van REC, die zich afspeelt na de Spaanse burgeroorlog. Een non die over een bijzondere gave blijkt te beschikken gaat lesgeven in een klooster. Lees de recensie.

Yellow Door: ‘90s Lo-fi Film Club (vrijdag 27/10, Netflix) Koreaanse documentaire over een vervlogen tijdperk van filmpassie, met tevens aandacht voor de opkomst van een aantal jonge filmliefhebbers zoals regisseur Bong Joon-ho (Parasite).

Castaway Diva (zaterdag 28/10, Netflix) Koreaanse dramaserie over een aspirant-zangeres die na vijftien jaar op een onbewoond eiland te hebben geleefd terugkeert in de maatschappij. Ze probeert nu haar grote droom te verwezenlijken: diva worden.

Na het weekend...

Six Feet Under (woensdag 01/11, Netflix) Tragikomische dramaserie over een familie die een begrafenisonderneming runt in Los Angeles. Met Frances Conroy als de matriarch en Michael C. Hall (Dexter) een van haar zoons. Lees hier meer.

Locked In (woensdag 01/11, Netflix) Britse thrillerfilm waarin de pasgetrouwde Lina (Rose Williams, bekend van haar rol in Sanditon) verwikkeld is geraakt in een hevige vete met haar rijke en kille schoonmoeder (Famke Janssen). Bekijk de trailer.

Voleuses (woensdag 01/11, Netflix) Franse misdaadfilm geregisseerd door Mélanie Laurent (Inglourious Basterds). Ze speelt ook zelf de hoofdrol als een dievegge die een plan smeedt om een extreem waardevol schilderij te stelen. Bekijk de trailer.

Nuovo Olimpo (woensdag 01/11, Netflix) Italiaanse dramafilm die zich afspeelt in het Rome van de jaren zeventig. De toevallige ontmoeting van Enea en Pietro in een bioscoop mondt uit in een grootse romance, totdat het lot hen weer uit elkaar trekt.

Hurricane Season (woensdag 01/11, Netflix) Mexicaanse misdaadfilm waarin een groepje tieners een lijk ziet drijven in het kanaal. De harde realiteit van de misdaad legt vervolgens een aantal duistere geheimen van de lokale gemeenschap bloot.

Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom (woensdag 01/11, Netflix) Documentaire over onbeantwoorde vragen in een Duitse moordzaak uit de jaren tachtig: bracht Jens Soering de ouders van zijn vriendin om het leven of was zij zelf de dader?

Mysteries of the Faith (woensdag 01/11, Netflix) Documentaireserie over de geschiedenis en het mysterie rond enkele relikwieën uit het katholieke geloof: de heilige schatten met naar verluidt speciale krachten worden achter slot en grendel bewaard.

Cigarette Girl (donderdag 02/11, Netflix) Historische dramaserie uit Indonesië over een ambitieuze vrouw die werkt in de tabaksindustrie. De zoon van haar grote liefde zoekt in het heden naar verborgen geheimen uit het verleden. Bekijk de trailer.

All the Light We Cannot See (donderdag 02/11, Netflix) Oorlogsdrama van de maker van Peaky Blinders, waarin een vader (Mark Ruffalo) en zijn blinde dochter tijdens de bezetting uit Parijs wegvluchten met een kostbare diamant. Bekijk de trailer.

Higuita: El camino del Escorpion (donderdag 02/11, Netflix) Documentaire over het leven en de carrière van de excentrieke Colombiaanse doelman René Higuita, wereldwijd bekend van de ‘scorpionkick’ die hij deed in een wedstrijd tegen Engeland.