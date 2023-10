Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Creature (vrijdag 20/10, Netflix) Turkse miniserie die zich afspeelt in de laatste dagen van het Ottomaanse rijk: het door Frankenstein geïnspireerde verhaal volgt twee wetenschappers die een riskant experiment ver doordrijven. Bekijk de trailer.

Last Stop Larrimah (vrijdag 20/10, Netflix) Documentaire over een vermissing in een dorp in de Australische outback waar vervolgens nog maar tien mensen wonen. Dan blijken er een aantal onderlinge vetes te spelen in het dorp. Lees de recensie.

Old Dads (vrijdag 20/10, Netflix) Komische film met Bill Burr, die tevens zijn regiedebuut maakt. Hij speelt een man die pas op latere leeftijd vader werd en zich probeert aan te passen aan de progressieve wereld van zijn zoontje. Lees de recensie.

Elite S07 (vrijdag 20/10, Netflix) Spaans tienerdrama over de klassenstrijd op een school. In het zevende seizoen keert Omar weer terug naar de voor hem traumatische plek Las Encinas, waar ook een aantal nieuwe personages geïntroduceerd worden.

Doona! (vrijdag 20/10, Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea waarin een student zijn leven op orde probeert te krijgen, terwijl hij verzeild is geraakt in een unieke situatie: hij woont samen met een aantrekkelijk voormalig K-pop-idool.

Big Mouth S07 (vrijdag 20/10, Netflix) Komische animatieserie van jeugdvrienden Nick Kroll en Andrew Goldberg, over tieners die de puberteit door proberen te komen terwijl ze te maken krijgen met hormoonmonsters en onbekende emoties.

Disco Inferno (vrijdag 20/10, Netflix) Korte film waarin een duistere geest het gemunt heeft op de ongeboren baby van een jong stel in Los Angeles, net wanneer het koppel op het punt staat zich uit te leven op de dansvloer van een hippe nachtclub.

Flashback (vrijdag 20/10, Netflix) Korte film waarin een yogalerares slachtoffer wordt van een fatale woninginbraak. Ze kijkt terug op haar leven en maakt een wanhopige reis door het verleden in de hoop de man van wie ze houdt te kunnen redden.

Kandasamys: The Baby (vrijdag 20/10, Netflix) Komische dramafilm uit Zuid-Afrika over een schoonfamilie die voor de geboorte van hun kleinkind naar Mauritius afreist, waarbij er uiteraard al vrij snel van alles fout gaat. Vierde deel in de reeks.

Vjeran Tomic: The Spider-Man of Paris (vrijdag 20/10, Netflix) Documentaire over de man die in 2010 het Musée d'art moderne de la Ville in Parijs beroofde. Hij vertelt in eigen woorden over de grootste kunstroof uit de Franse geschiedenis.

Surviving Paradise (vrijdag 20/10, Netflix) Competitieve realityshow waarin deelnemers allianties moeten vormen en hard moeten knokken om vanuit de wildernis naar een luxe villa te kunnen verhuizen en kans te maken op een grote geldprijs.

Trillion Game (zaterdag 21/10, Netflix) Japanse dramaserie waarin twee oude vrienden, een specialist in communicatie en een briljante ingenieur, samen een eigen bedrijf opzetten. Hun doel is om uiteindelijk een triljoen dollar te kunnen verdienen.

Na het weekend...

Get Gotti (dinsdag 24/10, Netflix) Documentaireserie van de makers van Fear City, over de jacht van de FBI op de beruchte gangster John Gotti, waarbij het verhaal van beide kanten (de kant van de wet en van de georganiseerde misdaad) wordt belicht.

Absolute Beginners (woensdag 25/10, Netflix) Romantische dramaserie uit Polen over twee vrienden die aan zee genieten van hun laatste zomer, voordat ze beginnen aan een filmschool. Ze ontmoeten een jonge atlete die nieuwe gevoelens aanwakkert.

The After (woensdag 25/10, Netflix) Korte film over een taxichauffeur (David Oyelowo) die een gezinslid heeft verloren door een gewelddadig misdrijf. Hij pikt een passagier op die hem tijdens de rit helpt om zijn enorme verdriet onder ogen te komen.

Burning Betrayal (woensdag 25/10, Netflix) Braziliaanse thrillerfilm gebaseerd op het boek van Sue Hecker. Een accountant ziet het verraad van haar verloofde als een kans op een eigen seksuele ontwaking, maar daar komt het nodige gevaar bij kijken.

Life on our Planet (woensdag 25/10, Netflix) Documentaireserie van de makers van Our Planet en producent Steven Spielberg, waarin miljarden jaren aan geschiedenis van het leven op aarde voorbijkomt. Morgan Freeman is te horen als voice-over.

Onefour: Against All Odds (donderdag 26/10, Netflix) Documentaire over de enorm snelle opkomst van de eerste drill-rappers in Australië. Ze trotseren pogingen van de politie die hen ervan probeert te weerhouden om voor een publiek op te treden.