Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 12/04, NPO 1) Nico verdwijnt en Wolfs en Eva vermoeden dat hij ontvoerd is door Ben Swart. Het duo reist naar Amsterdam om Nico te bevrijden. Romeo en Marion onderzoeken de aanval op een drugsdealer die werd belaagd met een koevoet.

A Spy Among Friends (vrijdag 12/04, NPO 2) Nick doet een poging om Sir Anthony uit de tent te lokken en volgt hem midden in de nacht naar een clandestiene ontmoeting. Kim hoort van de dood van een Russische dubbelspion en overpeinst nu zijn eigen veiligheid in Moskou.

Murder in Provence (zaterdag 13/04, NPO 2) Een nog jonge bankmedewerkster wordt dood gevonden en dezelfde dag raakt een oude vrouw vermist nadat ze op de bus stapt. Antoine en Marine zoeken uit of er een verband is tussen beide slachtoffers. Laatste aflevering.

Dopesick (zaterdag 13/04, NPO 3) Nu het misbruik van OxyContin toeneemt gaat Bridget er met gestrekt been in tegen Purdue Pharma. Dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Ricky en Randy zoeken een klokkenluider en Finn wordt steeds afhankelijker van OxyContin.

Dertigers (zaterdag 13/04, NPO 3) Na Dopesick kun je op NPO 3 kijken naar een herhaling van een groot gedeelte van het tweede seizoen van de dramaserie Dertigers. Er wordt daarbij om 22.20 uur afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 02.10 uur in de nacht.

Koningshuis the Musical (zondag 14/04, NPO 3) Er is opnieuw spanning tussen Ming en Hans2 en Loesewies moet het oplossen. Ook Naomi en Debby hebben schreeuwende ruzie. Regisseur Dominique blijkt voor de première ontslagen te zijn wegens grensoverschrijdend gedrag.

Nog lopende series na het weekend...

Bodem (maandag 15/04, NPO 3) Cat besluit haar leven om te gooien. Jana legt zich neer bij haar leven als moeder. Bliksem probeert Cat terug te winnen en Sally blijkt verkering te hebben. En het is weer tijd voor het jaarlijkse familieportret. Laatste aflevering. Lees ons interview.

Call me Dad (dinsdag 16/04, NPO 3) Emil heeft het moeilijk met het meedogenloze advies van hun advocaat en wil de zaak met Carla liever op een meer diplomatieke manier afhandelen. De relatie tussen Viktor en Helle wordt serieus want ze gaan samenwonen. Lees de recensie.

Zussen (woensdag 17/04, NPO 1) Nienke's afkomst zit toch heel anders in elkaar dan ze dacht. Faya zoekt tevergeefs houvast bij haar zussen. Rosalinde doet een verontrustende ontdekking en heeft niet door dat haar oma onder grote druk wordt gezet om de boerderij te verlaten.

Pandore (donderdag 18/04, NPO 3) De dood van de jonge Wahab grijpt Claire aan. Ze wil een reconstructie maken van de verkrachting van Ludivine en vraagt Mark of hij aanwezig kan zijn. Ludivine herinnert zich wat er gebeurd is, maar heeft het niet over Mark. Lees de recensie.