Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

Alles over series, tv en film. Vanaf de redactie van de VARAgids.

© ITV / World Productions

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Dopesick (zaterdag 30/03, NPO 3) Dramaserie over de enorme toename in het gebruik van opioïden in de Verenigde Staten. Michael Keaton speelt een bezorgde huisarts die de nieuwe pijnstiller OxyContin voorschrijft aan een jonge patiënt (Kaitlyn Dever). Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 29/03, NPO 1) Tijdens een etentje wordt Nico op het toilet belaagd door een groep opgeschoten jongens. Wolfs komt helpen en slaat een van de belagers knock-out. Eva reist naar Groningen om in de tbs-kliniek met Maurice' vriend te praten.

A Spy Among Friends (vrijdag 29/03, NPO 2) In Engeland wordt Kim nog beschouwd als een man van MI-5 en denkt men dat er misschien een manier is om hem te behouden. Nick en de moeder van Kims vrouw hebben al langer argwaan omtrent zijn gedrag. Lees de recensie.

Dertigers (zaterdag 30/03, NPO 3) Na Dopesick kun je op NPO 3 kijken naar een herhaling van een groot gedeelte van het eerste seizoen van de dramaserie Dertigers. Er wordt daarbij om 22.25 uur afgetrapt en uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 03.15 uur in de nacht.

De Joodse Raad (zondag 31/03, NPO 1) De Duitsers willen 7000 medewerkers van de raad op transport zetten. Kies de raad zelf wie of doen de Duitsers dat op willekeurige wijze? Virrie werkt in de crèche tegenover de schouwburg en regelt schuilplekken voor de kinderen.

Koningshuis the musical (zondag 31/03, NPO 3) De acteur die Willem-Alexander speelt dreigt zijn stem kwijt te raken en dat levert spanning op bij zijn understudy. Acteur Cor wordt door danser Ming beschuldigd van racisme en manager Loesewies moet het brandje blussen.

Startende series na het weekend...

Zussen (woensdag 03/04, NPO 1) Familiedrama van de makers van Lieve Mama, waarin boerendochter Rolinde (Joy Delima) na de mysterieuze dood van haar vader (Huub Stapel) geconfronteerd wordt met twee halfzussen en meer familiegeheimen. Bekijk de trailer.

Fifteen-Love (donderdag 04/04, NPO Start) Britse dramaserie waarin de wereld van een tenniscoach (Aidan Turner uit Poldark) volledig instort wanneer zijn oude protegé (Ella Lily Hyland) hem plotseling beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Bekijk de trailer.

Aankomende films...

Portrait de la jeune fille en feu (vrijdag 29/03, NPO 2) Minimalistische dramafilm uit Frankrijk over de verboden liefde tussen twee vrouwen: Marianne moet op een afgelegen eiland een portret schilderen van een aristocrate die op het punt staat met tegenzin te trouwen.

Nog lopende series na het weekend...

Bodem (maandag 01/04, NPO 3) Cat ontdekt dat Bliksem een liedje over haar heeft gemaakt dat viral ging, waarna ze getroffen wordt door veel onheil: een pijnlijke begrafenis van haar tante, haar ontslag bij de uitgeverij en een inbraak bij haar thuis. Lees ons interview.

Call me Dad (dinsdag 02/04, NPO 3) Emil probeert de lucht te klaren, maar de relatie tussen Viktor en zijn moeder is maar moeilijk te aanvaarden, vooral wanneer er meer informatie naar buiten komt. In de cateringzaak komt Carla onder vuur te liggen. Lees de recensie.