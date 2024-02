Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

© West Road Pictures & A3MI

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nieuwe series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 02/02, NPO 1) Politieserie die zich afspeelt in Limburg, met Angela Schijf en Victor Reinier als rechercheurs Eva van Dongen en Floris Wolfs. In de eerste aflevering zien we hoe het afloopt met Maurice. Bekijk de trailer.

Ridley (zaterdag 03/02, NPO 2) Britse misdaadserie waarin een rechercheur (Adrian Dunbar uit Line of Duty) die ooit vervroegd met pensioen ging nadat hij zijn gezin verloor bij een huisbrand toch weer terug aan het werk gaat als consultant. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

Sisi S03 (vrijdag 02/02, NPO 2) Als Sisi ontdekt dat Franz Rudolph uit het leger heeft gehaald, keert ze met gemengde gevoelens terug naar Wenen. In een poging tot vrede nodigen ze de Russische tsaar uit voor een banket, zich onbewust van het gevaar.

Midsomer Murders S22 (zaterdag 03/02, NPO 1) Herhaling van het 22ste seizoen van de misdaadserie, over rechercheurs Barnaby en Winter. In deze aflevering wordt tijdens de muzikale repetities voor het eeuwconcert een lijk aangetroffen in het theater.

Rundfunk: Duco & Roy (zondag 04/02, NPO 3) Duco en Roy maken uit noodzaak zelf maar een film en worden dankzij een column van Arnon Grunberg plots beroemd. Ze mogen aanschuiven bij Eva Jinek, maar het gevaar om gecanceld te worden ligt op de loer.

Aankomende films...

Venus (zaterdag 03/02, NPO 3) Eerste van zes korte films uit de reeks Koolhoven Presenteert, waarin Martin Koolhoven jonge regisseurs begeleidt. Venus draait om een dystopische wereld zonder mannen, waar Joyce de herinnering aan haar geliefde levend houdt.

Happy Palace (donderdag 08/02, NPO 3) Telefilm waarin restauranteigenaar Chang komt te overlijden, waarna heel Obdam rouwt om de dood van 'hun Chinees'. De altijd loyale Yung Ling moet nu met haar excentrieke broer het restaurant draaiende zien te houden.

Nog lopende series na het weekend...

Out of Touch (dinsdag 06/02, NPO 3) Ava komt er dankzij Markus achter hoe het echt zit. Ze denkt eerst nog dat het hopeloos is, want ze ziet John bij zijn huis met Ann-Kristin en een kind, maar Mikaela overtuigt haar ervan om toch voor hem te gaan. Laatste aflevering.