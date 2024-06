Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met onder meer Bridgerton

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Hierarchy (vrijdag 07/06, Netflix) Koreaanse dramaserie over een kleine groep leerlingen die op hun middelbare school alles bepalen. De komst van een mysterieuze nieuwe scholier zorgt echter voor een eerste barst in hun ogenschijnlijk ondoordringbare wereld.

The Greatest Showman (vrijdag 07/06, Netflix) Muzikale dramafilm uit 2017, geïnspireerd door het leven van P.T. Barnum (Hugh Jackman), die de ambitie koestert om een ongekende spektakelshow op poten te zetten. Tevens met Michelle Williams en Zac Efron.

Perfect Match S02 (vrijdag 07/06, Netflix) Cross-over van meerdere realityshows die te zien zijn op Netflix, waarbij kandidaten uit datingseries zoals Too Hot to Handle, Love Is Blind en The Ultimatum aan elkaar gekoppeld worden om te kijken of ze bij elkaar passen.

Kajillionaire (zaterdag 08/06, Netflix) Tragikomische misdaadfilm over een gezin bestaande uit oplichters. De dochter (Evan Rachel Wood) ziet hoe haar vader (Richard Jenkins) en moeder (Debra Winger) een buitenstaander (Gina Rodriguez) in hun cirkel toe willen laten.

Na het weekend...

Keith Robinson: Different Strokes (dinsdag 11/06, Netflix) Stand-up-special van Keith Robinson (Tough Crowd with Colin Quinn). De komiek kreeg in 2016 een beroerte waardoor hij inmiddels wat moeilijker kan praten, maar bleef doorgaan met optredens in comedyclubs.

Tour de France: Unchained S02 (dinsdag 11/06, Netflix) Na de Formule 1 dook Netflix tevens in de wereld van de Tour de France: de documentaireserie volgt verschillende teams door alle pieken en dalen tijdens hun deelname aan het grootste event in de wielersport.

Mysteries of the Terracotta Warriors (woensdag 12/06, Netflix) Documentaire over de Terracotta-krijgers, die ooit de graftombe van de eerste Chinese keizer moesten beschermen. Aan de hand van archeologische vondsten en reconstructies zien we hun verhaal.

King of Collectibles S02 (woensdag 12/06, Netflix) Amerikaanse realityserie – met nu als subtitel The Goldin Touch - over verzamelaar Ken Goldin, waarin een kijkje wordt genomen in zijn veilinghuis dat zich specialiseert in de meest zeldzame verzamelobjecten.

My Next Guest Needs No Introduction S05 (woensdag 12/06, Netflix) Interviewshow van voormalig late-night-host David Letterman. Het vijfde seizoen bestaat uit twee afleveringen: eentje met ex-basketballer Charles Barkley en eentje met zangeres Miley Cyrus.

Bridgerton S03 (donderdag 13/06, Netflix) Kostuumdrama van producent Shonda Rhimes waarin de relatie tussen Colin Bridgerton (Luke Newton) en Penelope Featherington (Nicola Coughlan) centraal staat. Laatste vier afleveringen van het seizoen. Bekijk de trailer.