Outsiders na twee seizoenen ten einde • 17-04-2017

Er komt geen derde seizoen van Outsiders. Zender WGN America houdt het na 2 seizoenen voor gezien met de serie.

De stopzetting komt als een grote verassing, omdat Outsiders momenteel de best bekeken serie van WGN is. De finale van het tweede seizoen debuteert op 25 april. Tribune Media, het moederbedrijf van WGN, is vorige maand echter onder nieuw management gekomen en wil nu een andere kant op met de programmering van de zender. Productiebedrijf Sony zal nog wel op zoek gaan naar een nieuw onderkomen voor Outsiders, dat bij ons in Nederland wordt uitgezonden op Fox. De serie draait om de van de normale wereld geïsoleerde familie Farrell. De outlaws leven in het Appalachia-gebergte en zijn verwikkeld in een constante strijd met de dorpelingen beneden. De hoofdrol is voor David Morse, bekend van zijn rollen in televisieseries als Treme, Hack en House.

Op 23 april is de eerste aflevering van het tweede seizoen van Outsiders te zien op Fox. De dramaserie wordt geproduceerd door Peter Tolan (The Job) en Paul Giamatti (Billions).